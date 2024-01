NXP Semiconductors Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Nxp Semiconductors liegt der aktuelle RSI-Wert bei 54,15, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 34, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Nxp Semiconductors in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für Nxp Semiconductors sind 5 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für die Aktie. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 235,13 USD, was auf eine mögliche Steigerung um 6,3 Prozent vom letzten Schlusskurs von 221,18 USD hindeutet. Insgesamt erhalten die Analysten Nxp Semiconductors somit ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Nxp Semiconductors mit 221,18 USD 9,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +13,64 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.