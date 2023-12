NXP Semiconductors Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Aktie des Unternehmens Nxp Semiconductors hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt folgende Bewertungen von Analysten erhalten: 5 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Im letzten Monat wurden keine Aktualisierungen seitens der Analysten verzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Nxp Semiconductors liegt bei 235,13 USD, während der letzte Schlusskurs bei 231,95 USD liegt. Dies entspricht einer erwarteten Kursentwicklung von 1,37 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Basierend auf der Gesamtbewertung der Analysten erhält die Aktie von Nxp Semiconductors die Einschätzung "Gut".

Im Vergleich mit anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Nxp Semiconductors in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 42,63 Prozent erzielt, was 36,76 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt im Durchschnitt 23,36 Prozent, wobei Nxp Semiconductors aktuell 19,27 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Diskussionen an zehn Tagen und negativen Diskussionen an drei Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf Nxp Semiconductors diskutiert. Auf Basis historischer Datenmengen ergab die statistische Auswertung einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nxp Semiconductors-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass Nxp Semiconductors überverkauft ist, was zu einer positiven Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine positive Gesamteinschätzung für die Aktie von Nxp Semiconductors.