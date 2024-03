NXP Semiconductors Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Nxp Semiconductors liegt bei 50,08, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 30,22 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In den letzten zwölf Monaten wurden 6 positive, 4 neutrale und 0 negative Analysteneinschätzungen für Nxp Semiconductors abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat erhielt die Aktie 1 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen, was auf kurzfristiger Basis zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 242,33 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um -5,88 Prozent fallen könnte, was als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Nxp Semiconductors eine Rendite von 40 Prozent erzielt, was 38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 9,69 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Nxp Semiconductors mit 30,31 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität zu Nxp Semiconductors langfristig unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.