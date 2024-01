NXP Semiconductors Aktie: Grund zur Freude?

Der Aktienkurs von Nxp Semiconductors verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,63 Prozent, was 33,23 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 9,4 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 26,05 Prozent, wobei Nxp Semiconductors derzeit 16,59 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 99 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 49,12, was bedeutet, dass Nxp Semiconductors hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit +0,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt werden. Dies wird durch negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild und eine abnehmende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien belegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Nxp Semiconductors führt.