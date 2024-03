NXP Semiconductors Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Nxp Semiconductors in den sozialen Medien festgestellt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung als "Schlecht" auf dieser Ebene.

Die Analysten bewerten die Nxp Semiconductors-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 6 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch in den jüngsten Berichten wird das Unternehmen im Durchschnitt positiv beurteilt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" für den letzten Monat führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 2,52 Prozent hin, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nxp Semiconductors auf 209,73 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 236,38 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" in Bezug auf den GD200. Der GD50 für die letzten 50 Tage steht derzeit bei 230,67 USD, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nxp Semiconductors-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft ist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Jedoch ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Nxp Semiconductors daher eine Bewertung als "Schlecht".