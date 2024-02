NXP Semiconductors Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Nxp Semiconductors liegt bei 28,13, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, zeigt mit 37,28 ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 6 Kaufempfehlungen, 4 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen für Nxp Semiconductors abgegeben. Kurzfristig gesehen, gibt es 2 Kaufempfehlungen und keine Halte- oder Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 239 USD, was einer 2,95-prozentigen Entwicklung entspricht, da der aktuelle Kurs bei 232,16 USD liegt. Die Analysten bewerten dies als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen zu Nxp Semiconductors überwiegend positiv sind. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt wurden neun Handelssignale ermittelt, die alle positiv sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderungen bei Nxp Semiconductors eher gering sind. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einstufung, was die Gesamtbewertung beeinflusst.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Nxp Semiconductors nach Meinung der Analysten und der Anleger als "Gut" bewertet wird.