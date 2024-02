NWF Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Nwf schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 6,98 Prozentpunkte (4 % gegenüber 10,98 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Nwf-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Nwf-Aktie. Auch in jüngeren Reports kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was das Rating für das Nwf-Wertpapier aus dem letzten Monat auf "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) festlegt. Somit erhält Nwf ein "Gut"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nwf-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 229,58 GBP im Vergleich zum aktuellen Kurs (176 GBP) eine Abweichung von -23,34 Prozent aufweist. Das führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt auch hier der letzte Schlusskurs (210,48 GBP) unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,38 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Nwf-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Nwf im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Nwf. Dieser Umstand führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.