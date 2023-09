NVR ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Sonova Holding":

Für die Aktie Nvr stehen per 20.09.2023, 15:31 Uhr 6182.87 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Nvr zählt zum Segment "Wohnungsbau".

Unser Analystenteam hat Nvr auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Nvr-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Nvr-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nvr vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 6000 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -2,96 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (6182,87 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Nvr somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Nvr lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Nvr in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Nvr-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 5613,35 USD. Der letzte Schlusskurs (6182,87 USD) weicht somit +10,15 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (6251,39 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,1 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Nvr-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Nvr-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.