NVR Aktie: So könnte es weitergehen!

Nvr weist am 09.06.2023, 16:13 Uhr einen Kurs von 5806.16 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Wohnungsbau" geführt.

Nvr haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nvr liegt bei einem Wert von 11,83. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 78,07) unter dem Durschschnitt (ca. 85 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Nvr damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Nvr derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 4909,17 USD, womit der Kurs der Aktie (5806,16 USD) um +18,27 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5723,36 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +1,45 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Nvr-RSI ist mit einer Ausprägung von 30,1 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 53,55, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".