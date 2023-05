NVIDIA Aktie: Ich bin dann mal weg

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktien von Nvidia (NVDA) haben in den letzten dreißig Tagen einen beeindruckenden Lauf hingelegt und sind um fast 15% gestiegen. Die Performance auf Jahresbasis sieht noch besser aus. Der Grafikchip-Riese ist um 116% gestiegen. Ein Experte der Bank of America warnt aber jetzt vor einer möglichen neuen Techblase. Als einer der führenden Anbieter von Grafikprozessoren und Chips ist Nvidia ein wichtiger Akteur in der Technologiebranche.

Und so sind die Analysten, im Gegensatz zum Markt, bei Nvidia ausgesprochen skeptisch. Die Analysten sind offenbar vorsichtiger geworden und haben ihre Erwartungen angepasst, obwohl der Aktienkurs von Nvidia in den letzten Monaten stark gestiegen ist. Sie sehen möglicherweise Risiken und Unsicherheiten für das Unternehmen, die den weiteren Kursverlauf beeinflussen könnten.