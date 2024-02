NVE Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "NVE":

Die Aktie von Nve wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,83 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 75 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Nve in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,43 Prozent erzielt. Dies steht im starken Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 3926,85 Prozent in der Branche, was eine Underperformance von -3910,42 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 579,68 Prozent verzeichnete, liegt Nve mit einer Unterperformance von 563,25 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Nve derzeit bei 81,19 USD liegt, während der Aktienkurs bei 81,75 USD liegt, was einer Differenz von +0,69 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 77,96 USD, was einer Differenz von +4,86 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Nve liegt bei 57,88, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Dynamik über 25 Tage darstellt, beläuft sich auf 38,04, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt.