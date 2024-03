NVE Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "NVE":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Im Falle von Nve wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 59,24 Punkten, was darauf hinweist, dass Nve weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,14, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Nve-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Bei der Diskussion im Internet über Aktien kann die Stimmung verstärkt oder sogar gedreht werden. Für Nve wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um den aktuellen Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Nve-Aktie beträgt derzeit 80,86 USD, während der letzte Schlusskurs bei 84,11 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 79,56 USD, was zu einem Schlusskurs über diesem Wert führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Nve auf Basis trendfolgender Indikatoren also ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 5,65 Prozent, was 3,66 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Nve-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang und zeigt somit die Rentabilität der Dividendenpolitik des Unternehmens.