NVE Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "NVE":

Nve schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Mit einer Differenz von 2,97 Prozentpunkten (5,15 % gegenüber 2,19 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nve liegt bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 69,03 niedriger ist und somit als unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält Nve daher auch in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In den letzten 12 Monaten erzielte Nve eine Performance von 28,61 Prozent, was eine Outperformance von +6,53 Prozent im Vergleich zur Branchendurchschnittsleistung von 22,07 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite sogar um 24,04 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Nve in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Nve derzeit auf 81,28 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 80,27 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,24 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 hat jedoch einen Stand von 72,58 USD, was einen Abstand von +10,6 Prozent bedeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Nve daher die Gesamtnote "Gut".