NVC Lighting Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Dividendenrendite für die Nvc-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent und liegt mit 0,43 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Nvc als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 85, was bedeutet, dass die Börse 85,32 Euro für jeden Euro Gewinn von Nvc zahlt. Dies ist 218 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Haushaltsprodukte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 26. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Nvc-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auch hinsichtlich der Anleger-Stimmung.