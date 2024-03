NV5 Global Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Aktienkurs von Nv5 Global hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,33 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 45,47 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -51,8 Prozent für Nv5 Global entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 43,64 Prozent, wobei Nv5 Global 49,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Nv5 Global-Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt, basierend auf 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Nv5 Global vor, und das Kursziel der Analysten wird auf 0 USD festgelegt. Dies würde bedeuten, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -100 Prozent erzielen würde, da sie derzeit 97,84 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Gesamtbewertung "Schlecht", obwohl die Redaktion insgesamt das Rating "Gut" vergibt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Nv5 Global bei 97,84 USD, was -6,19 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt kurzfristig zu einer Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -5,19 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Außerdem wurde das Unternehmen im letzten Monat weniger diskutiert als zuvor, was darauf hindeutet, dass es weniger Beachtung durch Anleger erfährt und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nv5 Global-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.