NV5 Global Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Aktie von Nv5 Global weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauwesen-Branche eher ein unrentables Investment ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 40, was bedeutet, dass die Börse 40,48 Euro für jeden Euro Gewinn von Nv5 Global zahlt. Dies ist 24 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nv5 Global bei 100,95 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 113,02 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung mit einem Abstand zum GD200 von +11,96 Prozent und zum GD50 von +12,1 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien lässt sich feststellen, dass eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Nv5 Global in den letzten vier Wochen verzeichnet wurde. Dementsprechend wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Nv5 Global daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

