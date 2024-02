NV5 Global Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Nv5 Global-Aktie wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 40,48, was einem Abstand von 24 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,28 entspricht. Aufgrund dieser Fundamentaldaten wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des letzten Monats keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, weshalb die Nv5 Global-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um +6,21 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,1 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Nv5 Global derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,29 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Nv5 Global-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.