NV5 Global Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Nv5 Global-Aktie wird aus technischer Sicht negativ bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 103,17 USD, während der aktuelle Kurs bei 96,02 USD liegt, was eine Abweichung von -6,93 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 104,12 USD eine Abweichung von -7,78 Prozent. Insgesamt erhält die Nv5 Global-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nv5 Global-Aktie liegt bei 37,26, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Bauwesen" beträgt 57, wodurch die Aktie als "günstig" eingestuft werden kann.

Die Anlegerstimmung ist ebenfalls positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Die Marktteilnehmer zeigten sich in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nv5 Global, und es gab keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Analysten bewerten die Nv5 Global-Aktie ebenfalls positiv. Aus den letzten zwölf Monaten liegen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auch aus dem letzten Monat liegen keine negativen Analystenupdates vor, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Empfehlung führt.