NTT DATA gibt die Übernahme von Sapphire bekannt

Bielefeld (ots) -Stärkung der SAP© Präsenz im Mittelstand und Ausbau der ServiceNow-PartnerschaftDie NTT DATA Business Solutions AG, ein Tochterunternehmen des japanischen NTT DATA-Konzerns und ein globaler strategischer Partner von SAP, hat heute die Übernahme von Sapphire bekannt gegeben. Das britische Unternehmen bietet - dank seiner Partnerschaften mit SAP, ServiceNow, Infor SunSystems, HxGN und AWS - Digital Operations Software und Services vorrangig für mittelständische Kunden in den USA und Großbritannien an. Die Akquisition unterstreicht das Bestreben von NTT DATA Business Solutions, seine Position als führender SAP-Partner für den Mittelstand zu festigen und sich sowohl als führender Anbieter auf dem SAP-SI-Markt für Großkunden als auch für fortschrittliche Digitalisierungslösungen für mittelständische Kunden auszuzeichnen."Wir freuen uns, das Potenzial von Sapphire für unsere globalen Kunden zu nutzen, insbesondere im Hinblick auf ihre ServiceNow-Partnerschaft. Dank der Expertise von Sapphire wird es für NTT DATA Business Solutions künftig möglich sein, den britischen und US-amerikanischen Mittelstand umfassend zu bedienen. Darüber hinaus ermöglicht die Übernahme, dass wir unseren Marktanteil in diesen beiden Fokusländern erhöhen", so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions und EVP von NTT DATA, Inc. "Sapphire verfügt insbesondere in den Bereichen Finanzen und Logistik über ausgeprägte SAP-Kenntnisse im Hinblick auf Entwicklung und Beratung. Gemeinsam können wir unsere Kunden über den gesamten Lebenszyklus hinweg noch effektiver unterstützen."Mit der Akquisition wechseln mehr als 1.200 Bestandskunden, die im Durchschnitt seit sieben Jahren mit Sapphire zusammenarbeiten, zur NTT/NTT DATA Gruppe. "Die Geschäftsentwicklung von Sapphire in den letzten zwei Jahrzehnten spiegelt die Wertschätzung wider, die sie sowohl bei Kunden als auch bei Lieferanten genießen. Die umfassende SAP-Kompetenz von Sapphire im Mittelstand ist eine bedeutende Bereicherung für NTT DATA Business Solutions. Unser gemeinsamer Fokus, die digitale Transformation mittels Cloud-Lösungen zu fördern, macht uns zum einzigen SAP-Partner, der Groß- und Mittelstandskunden umfassend und konsistent bedienen kann", betont Justin Brading, EVP für Westeuropa und Managing Director UK&I bei NTT DATA Business Solutions.Die Kernmärkte von Sapphire sind Großbritannien und die USA, somit kann NTT DATA Business Solutions sein Geschäft in diesen Ländern effektiv ausbauen. "Sapphire komplementiert unser US-Team und wird gemeinsam mit uns die digitale Transformation in die SAP S/4HANA Public Cloud beschleunigen - das ist eine gemeinsame Priorität von SAP und NTT DATA Business Solutions. Vince De Luca, der CEO von Sapphire, wird unser Führungsteam in den USA mit seiner wertvollen Expertise bereichern und unsere Wachstumsziele vorantreiben", so Steve Niesman, EVP und President Americas Region bei NTT DATA Business Solutions.Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen stärkt zudem die avisierte globale Expansion von Sapphire. "Das gesamte Führungsteam und ich sind begeistert von der Aussicht, Teil von NTT DATA Business Solutions zu werden. Wir freuen uns darauf unsere Kunden künftig noch besser bei der digitalen Transformation unterstützen können. Die Investitionsstärke und der globale Einfluss von NTT DATA Business Solutions werden uns ungeahnte Möglichkeiten eröffnen international zu wachsen. Dies ist eine große Chance für unser gesamtes Team, das nun Teil eines der weltweit größten Anbieter im Bereich Digital Operations wird. Wir alle freuen uns, gemeinsam mit unseren neuen Kollegen bei NTT DATA Business Solutions diese gemeinsame Reise anzutreten," betont Vince De Luca, CEO von Sapphire.# # #SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE in Germany and other countries. Please see https://www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.Über SapphireSapphire (https://www.sapphiresystems.com/) wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London. Das Unternehmen beschäftigt rund 420 Fachkräfte. Die Niederlassungen in Großbritannien und den USA werden von engagierten Teams in Ländern wie Indien, den Philippinen, Südafrika, Argentinien und dem Libanon unterstützt. Sapphire ist auf Geschäftslösungen rund um SAP, ServiceNow, Infor, Hexagon und Automation Anywhere spezialisiert.Über NTT DATA Business SolutionsNTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) treibt Innovationen voran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich SAP-Lösungen und -Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre Mitarbeitenden - funktionieren. Für sein Ziel, andere Unternehmen bei ihren Bemühungen rund um Transformation, Wachstum und Geschäftserfolg zu unterstützen, greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen - individuell und über sämtliche Geschäftsbereiche hinweg. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 13.500 Menschen in mehr als 30 Ländern.Über NTT DATANTT DATA (https://www.nttdata.com/global/en/) - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung sowie Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. 