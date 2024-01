NTT DATA Business Solutions wurde als Global Top Employer 2024 ausgezeichnet

Finanztrends Video zu Platin



mehr >

Bielefeld (ots) -Die NTT DATA Business Solutions AG gibt heute bekannt, vom Top Employers Institute als Global Top Employer 2024 ausgezeichnet worden zu sein. Das international agierende SAP©-Beratungshaus ist damit eines von weltweit 17 Global Top Employern, das Mitarbeitende ins Zentrum des unternehmerischen Handelns stellt und weltweit ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld bietet."Ich freue mich sehr über die globale Auszeichnung als Top Employer. Diese Anerkennung macht uns besonders stolz, denn sie zeigt, dass wir nicht nur in ausgewählten Ländern, sondern weltweit unseren Fokus auf die Menschen legen, die bei uns arbeiten. Es ist unser ständiges Bestreben, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Talente anzieht, sie fördert und an unser Unternehmen bindet. Unsere mehr als 15.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind das Fundament unseres Erfolgs und wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, ihr volles Potenzial bei uns zu entfalten", so Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der NTT DATA Business Solutions AG und EVP bei NTT DATA, Inc.Das Top Employers Institute untersucht Unternehmen auf Grundlage ihrer Angaben im HR Best Practices Fragebogen. Der Fragebogen umfasst 6 übergeordnete HR-Dimensionen und 20 HR-Bereiche, wie zum Beispiel People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being und Diversity & Inclusion. Im Rahmen des Programms wurden in diesem Jahr über 2.300 Top Employer in 122 Länder/Regionen, auf 5 Kontinenten ausgezeichnet."In den letzten Jahren ist es herausfordernder geworden, Fachkräfte im IT-Bereich zu finden. Wir sind ein stetig wachsendes, global agierendes Unternehmen und sind immer auf der Suche nach Talenten, die uns mit ihrer Persönlichkeit bereichern, sich weiterentwickeln und gemeinsam mit uns unsere Marktposition stärken wollen. Als Arbeitgeber ist es unsere Aufgabe, ein Umfeld zu schaffen, das auf Respekt, Entwicklung und Unterstützung basiert. Die Top Employer-Auszeichnung zeigt, dass wir als großes Team auf dem richtigen Weg sind", so Dieter Schoon, Executive Vice President Global People bei NTT DATA Business Solutions.Neben der globalen Auszeichnung kann sich das Unternehmen auch in diesem Jahr über zahlreiche regionale Auszeichnungen freuen. Die strategische Ausrichtung als nachhaltiger Arbeitgeber vereint die gesamte NTT DATA Gruppe, zu der das SAP-Beratungshaus gehört. Neben der globalen Auszeichnung kann sich NTT DATA über regionale Zertifizierungen als Top Employer 2024 in 29 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika und Nordamerika freuen.David Plink, CEO des Top Employers Institute, sagt: "Außergewöhnliche Zeiten bringen das Beste in Menschen und Organisationen hervor. Und das haben wir in diesem Jahr in unserem Zertifizierungsprogramm für Top Employers gesehen: außergewöhnliche Leistungen der zertifizierten Top Employers 2024. Diese Arbeitgeber haben stets gezeigt, dass ihnen die Entwicklung und das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter am Herzen liegen. Auf diese Weise bereichern sie gemeinsam die Welt der Arbeit. Wir sind stolz darauf, die diesjährige Gruppe der führenden menschenorientierten Arbeitgeber bekannt zu geben und zu feiern: die Top Employers 2024."Die NTT DATA Business Solutions AG, das erfolgreichste SAP-Beratungshaus für den Mittelstand, beschäftigt in Deutschland mehr als 4.000 und weltweit sogar mehr als 15.000 Mitarbeitende. Nachdem das Unternehmen im letzten Jahr bei der ersten Bewerbung auf Anhieb als Top Employer 2023 Deutschland Top Employer 2023 Deutschland (https://nttdata-solutions.com/de/presse/lokale-pressemitteilungen/ntt-data-business-solutions-wurde-als-top-employer-2023-in-deutschland-ausgezeichnet/) ausgezeichnet wurde, konnte es sich in der diesjährigen Bewertung konsequent weiter verbessern. In den Kategorien Arbeitsumfeld (Work Environment), Employer Branding, Wellbeing und Employee Listening lag der SAP Platinum Partner erneut deutlich über dem Durchschnitt. Darüber hinaus punktete NTT DATA Business Solutions mit vielseitigen Angeboten rund um Learning & Development (u.a. High Potential Programm, personalisiertes Learning Portal), familienfreundlichen Leistungen (u.a. Arbeitgeberbeitrag zur Kinderbetreuung), präventiven Maßnahmen zu Wohlbefinden und Gesundheit (u.a. Trainings zu mehr Achtsamkeit im Arbeitsalltag), Wellbeing Methoden sowie verschiedenen Diversity, Equity & Inclusion Initiativen (u.a. Etablierung eines LGBTQ+-Netzwerks).Über das Top Employers InstituteDas Top Employers Institute ist die weltweite Institution für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiterbedingungen. Durch unser Zertifizierungsprogramm ermöglichen wir es Unternehmen ihre Mitarbeiterbedingungen zu bewerten und zu verbessern. Das vor drei Jahrzehnten gegründete Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 2300 Top Employer in 122 Länder/Regionen auf 5 Kontinenten ausgezeichnet. Zusammen haben diese zertifizierten Top Employer einen positiven Einfluss auf das Leben von über 9.000.000 Mitarbeitern weltweit. Top Employers Institute. For a better world of work.Über NTT DATA Business SolutionsNTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) treibt Innovationen voran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich SAP-Lösungen und -Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre Mitarbeitenden - funktionieren. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 15.000 Menschen in über 30 Ländern.Über NTT DATANTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com. (https://www.nttdata.com/global/en/)Pressekontakt:Jasmin StraeterHead of Global CommunicationsNTT DATA Business Solutions AGKönigsbreede 133605 Bielefeld, GermanyT: +49 (0) 521 / 9 14 48 108E-mail: jasmin.straeter@nttdata.comOriginal-Content von: NTT DATA Business Solutions AG, übermittelt durch news aktuell