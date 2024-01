NTG Clarity Networks im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Ntg Clarity Networks liegt bei 50, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, beträgt 42,86 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie somit als "neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezüglich Ntg Clarity Networks derzeit als "neutral" einzustufen ist. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch neutrale Themen angesprochen werden.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Ntg Clarity Networks aktuell bei 0,04 CAD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt ebenfalls 0 Prozent, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Ntg Clarity Networks als "schlecht" bzw. "neutral" eingestuft werden. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund von "schlecht".

Insgesamt kann zusammengefasst werden, dass die Aktie von Ntg Clarity Networks derzeit als "neutral" eingestuft wird, sowohl in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung als auch die technische Analyse und das Sentiment im Netz.