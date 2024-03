NSTS Bancorp Aktie: Alles völlig egal!

Die Nsts-Aktie hat sich in den letzten Tagen um -1,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +2,96 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert von 100 gilt ein Niveau als "überverkauft". Der RSI der Nsts führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 65,67 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Stimmung rund um die Nsts-Aktie ist hauptsächlich positiv, wie auf sozialen Plattformen gemessen wurde, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Basierend auf diesen Faktoren wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität der Aktie war durchschnittlich, was auf eine mittlere Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.