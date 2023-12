NSL Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Aktie der Nsl -Singapore wurde in Bezug auf Sentiment und Buzz über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität mittelmäßig war und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führte.

In der technischen Analyse wurde der aktuelle Kurs der Nsl -Singapore mit einem Wert von 0,78 SGD bewertet, was einer Entfernung von -4,88 Prozent vom GD200 (0,82 SGD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal interpretiert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,76 SGD auf, was ebenfalls als "Neutral"-Signal gewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich für den Aktienkurs der Nsl -Singapore eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche hat die Nsl -Singapore in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +64,02 Prozent erzielt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Nsl -Singapore-Aktie in verschiedenen Bereichen "Neutral" bewertet wird.