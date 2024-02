NSL Aktie: Ruhig bleiben!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Nsl -Singapore. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" konnte die Aktie von Nsl -Singapore im letzten Jahr eine Rendite von 44,65 Prozent erzielen, was 54,76 Prozent über dem Branchendurchschnitt (-10,1 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Baumaterialien" beträgt -10,1 Prozent, und Nsl -Singapore übertrifft diesen Wert um 54,76 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Nsl -Singapore wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messungen kaum Veränderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Nsl -Singapore in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Dividendenrendite von Nsl -Singapore beträgt 51,95 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was 43,21 Prozent über dem Durchschnitt (8,74) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Nsl -Singapore eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.