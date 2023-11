NSL Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Nsl-Singapur liegt bei 37,5, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 50 ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche hat Nsl-Singapur in den letzten 12 Monaten eine Performance von 51,96 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in dieser Branche um -11,56 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Nsl-Singapur im Branchenvergleich um +63,52 Prozent outperformt hat. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -11,56 Prozent, was bedeutet, dass Nsl-Singapur um 63,52 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Diese Überperformance führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Nsl-Singapur ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,51 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 20,74 Prozent liegt. Damit wird die Aktie aufgrund dieser Überbewertung mit einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis eingestuft.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, zeigt sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nsl-Singapur. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Nsl-Singapur wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.