NSK Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die technische Analyse von Nsk basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine Bewertung von "Schlecht". Der GD200 des Wertes liegt bei 828,69 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (776 JPY) um -6,36 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die vergangenen 50 Tage zeigen einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 779,47 JPY, was einer Abweichung von -0,45 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Das Sentiment und Buzz rund um Nsk hat sich in den letzten Wochen deutlich in negative Richtung verändert. Negative Auffälligkeiten wurden in Bezug auf das Stimmungsbild registriert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Nsk daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Nsk im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine höhere Dividendenrendite von 3,86 % aus, was 1,09 Prozentpunkte mehr als der übliche Durchschnitt von 2,77 % ist. Somit wird diese Entwicklung als positiv bewertet und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nsk mit einem Wert von 23,52 deutlich teurer ist als der Durchschnitt in der Maschinenbranche, was zu einer Überbewertung führt. Das Branchen-KGV liegt bei 22,05, was einem Abstand von 7 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.