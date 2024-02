NSJ Gold Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Die Nsj Gold Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 0,04 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,015 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -62,5 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,02 CAD, was zu einem Abstand von -25 Prozent führt, ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Bezüglich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Nsj Gold Aktie somit als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen an, dass die Nsj Gold Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.