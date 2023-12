NRX Pharmaceuticals Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Nrx wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und somit eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Nrx in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Nrx zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 16,15 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 26,9 liegt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Einstufung für die Aktie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nrx-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,44 USD. Der letzte Schlusskurs (0,467 USD) weicht somit um +6,14 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Nrx-Aktie auch für diesen Wert ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Nrx insgesamt 1 Analystenbewertung, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 2 USD, was ein Aufwärtspotential von 328,27 Prozent bedeutet. Basierend auf dieser Prognose erhält Nrx eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt erhält die Nrx-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Diskussionsintensität, dem Relative Strength Index, der technischen Analyse und der Analysteneinschätzung.