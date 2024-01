NRX Pharmaceuticals Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten zwölf Monaten hat die Nrx-Aktie insgesamt 1 Analystenbewertung erhalten. Davon waren alle 1 Bewertungen "Gut", was zu einem positiven Rating für die Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 2 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 312,37 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,485 USD.

Die Anleger-Stimmung bei Nrx in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant geändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In technischer Hinsicht zeigt sich, dass die Nrx-Aktie sowohl kurzfristig als auch langfristig positiv eingeschätzt wird. Mit einem Kurs von 0,485 USD liegt sie +38,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +10,23 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nrx-Aktie von Analysten und Anlegern positiv bewertet wird, während das Sentiment der Anleger und die Diskussionsintensität gemischte Signale senden. Technisch gesehen wird die Aktie jedoch insgesamt positiv eingeschätzt.