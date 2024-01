NRX Pharmaceuticals Aktie: Reagiert die Aktie?

In den sozialen Netzwerken herrscht derzeit eine neutrale Stimmung unter den Anlegern. In den letzten Tagen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Nrx diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral".

Ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei der Untersuchung der Aktie von Nrx in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Nrx bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Analysten bewerten die Nrx-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Nrx vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 347,43 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Nrx eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Nrx liegt bei 53,76 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 38,5 ein "Neutral"-Rating an. Somit erhält Nrx eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.