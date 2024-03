NRX Pharmaceuticals Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies für die Nrx-Aktie für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 54,92, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Auch wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein ähnliches Bild mit einem Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt gemischte Signale. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Nrx-Aktie gesprochen wurde, waren die Themen in den letzten Tagen überwiegend negativ. Zusammenfassend wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nrx-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,39 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,463 USD weicht davon um +18,72 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,89 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nrx-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt ebenfalls gemischte Ergebnisse. Die Anzahl der Beiträge über die Nrx-Aktie zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" für die Nrx-Aktie.