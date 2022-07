NRW-Landesregierung will in Gebäuden teilweise nicht mehr heizen

(NRW statt NWR in Überschrift)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die nordrhein-westfälische Regierung prüft, ob man Gebäudeteile der Landesverwaltung demnächst nur noch in Teilen beheizt. Die Möglichkeit ergebe sich durch "geänderte Arbeitssituationen" wie Homeoffice-Regelungen, so das Finanzministerium auf dpa-Anfrage. Einzelne Ministerien planen wegen der drohenden Gaskrise, Klimaanlagen runter zu drehen und Warmwasser in Küchen und Waschräumen zu reduzieren.

Um "kurzfristig Energie einzusparen und auf die Gasmangellage zu reagieren", will zum Beispiel das Düsseldorfer Wirtschafts- und Klimaschutzministerium unter Leitung von Mona Neubaur (Grüne) im Herbst und Winter grundsätzlich weniger heizen. Die Klimaanlagen sollen im Sommer nicht mehr so stark kühlen wie sonst, bei Warmwasser solle die "Verfügbarkeit in Küchen und Sanitäranlagen" reduziert werden, so ein Sprecher.

Auch im Justizministerium wurden die Klimaanlagen nach Angaben einer Sprecherin bereits wärmer eingestellt. Weitere Maßnahmen würden in Absprache mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) geprüft./aus/DP/ngu