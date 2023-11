NRW Holdings Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. In unserem Fall betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen. Der 7-Tage-RSI für Nrw liegt derzeit bei 17,86 Punkten, was bedeutet, dass die Nrw-Aktie als überverkauft eingestuft wird. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 hingegen beträgt 48,45, was darauf hindeutet, dass Nrw weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSIDas Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Nrw also eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

In Bezug auf die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war die überwiegende Mehrheit der Diskussionen in den letzten Tagen positiv. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den letzten Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Nrw. Demzufolge bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Nrw in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsaktivität gezeigt. Daher wird sie für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Nrw also als "Neutral"-Wert bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Nrw auf 2,51 AUD, während der aktuelle Kurs bei 2,65 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,58 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 derzeit 2,61 AUD, was einem Abstand von +1,53 Prozent entspricht und damit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nrw also mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.