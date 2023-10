NRW-AfD hält Partei für fest verankert in Westdeutschland

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Der Landesvorsitzende der AfD in NRW hält die AfD nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen für fest etabliert. "Wir werden den Rückenwind nach NRW mitnehmen", sagte der Landesvorsitzende Martin Vincentz am Sonntagabend der "Rheinischen Post". "Diese Wahlen zeigen: Auch in Westdeutschland sind wir fest im Parteienspektrum verankert und gehen davon aus, dass die Umfragen für uns auch in NRW weiter nach oben gehen."

Die jetzigen Wahlergebnisse seien natürlich eine Abstrafung der Ampel-Regierung. "Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist riesig. Nach dieser krachenden Niederlage der Ampel-Parteien fordern wir Neuwahlen im Bund", sagte Vincentz.

Foto: über dts Nachrichtenagentur