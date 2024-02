NRG Energy ist zurück!

Der Aktienkurs von Nrg Energy hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 62,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche eine Outperformance von +64,29 Prozent bedeutet. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite von Nrg Energy mit 64,29 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Nrg Energy-Aktie in den letzten 7 Tagen mit einem Wert von 94 als überkauft eingestuft wird und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 51,16, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Nrg Energy.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nrg Energy-Aktie um +25,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 41,45 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 51,13 USD, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch hier ein Rating von "Gut".

Die Einschätzung der Analysten fällt ebenfalls positiv aus, mit insgesamt mehr "Gut"- als "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 1,12 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Nrg Energy eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.