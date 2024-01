NRG Energy Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Analysteneinschätzung für Nrg Energy aus den letzten zwölf Monaten ergibt ein "Neutral"-Rating, basierend auf 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 40 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 51,7 USD einem potenziellen Rückgang von -22,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 60,92 Prozent erzielt, was 55,76 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für vergleichbare Aktien in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt 5,16 Prozent, was Nrg Energy aktuell um 55,76 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nrg Energy mit einem Wert von 13,04 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 129,31 ist, was einer Unterbewertung um 90 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird festgestellt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nrg Energy-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.