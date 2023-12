NP3 Fastigheter AB Aktie: Eine neue Chance!

Die Np3 Fastigheter-Aktie zeigt sich laut technischer Analyse in einem positiven Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 178,21 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 228 SEK liegt, was einem Unterschied von +27,94 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (181,58 SEK) liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (+25,56 Prozent). Auf Basis dieser Werte erhält die Np3 Fastigheter-Aktie ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Np3 Fastigheter waren. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Aufgrund des positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Np3 Fastigheter liegt bei 25,71, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 32,03 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung auf "Gut"-Niveau.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergibt keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen.

Insgesamt erhält die Np3 Fastigheter-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des RSI und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien eine positive Gesamteinschätzung.