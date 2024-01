NP3 Fastigheter AB Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Aktienanalyse für Np3 Fastigheter zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 179,85 SEK lag und der letzte Schlusskurs bei 220,4 SEK lag, was einer Abweichung von +22,55 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht eingestuft. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 197,22 SEK über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +11,75 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Die einfache Charttechnik bewertet die Np3 Fastigheter-Aktie somit insgesamt als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Signal, da in den letzten beiden Wochen vermehrt positive Meinungen geäußert wurden und überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Np3 Fastigheter bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Np3 Fastigheter-Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Bewertung jedoch neutral. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf den RSI mit "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Np3 Fastigheter in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Np3 Fastigheter-Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut", in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" und in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.