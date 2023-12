NOXXON Pharma Aktie: Schlimme Zeiten!

Das Stimmungsbild und die Diskussionsintensität rund um Tme Pharma wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei ergibt sich eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht somit ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Tme Pharma bei 1,15 EUR verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt mit 0,1966 EUR 82,9 Prozent unter diesem Wert. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,39 EUR 49,59 Prozent darunter, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tme Pharma beträgt 78,12 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, zeigt mit 68,58 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt überwiegend positive Signale in den letzten Tagen, was zu einer "Gut"-Einstufung durch die Redaktion führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Tme Pharma.