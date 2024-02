NOXXON Pharma Aktie: Reine Nervensache!

In den letzten Wochen gab es bei Tme Pharma keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes, wie aus der Auswertung der sozialen Medien hervorgeht. Daher wird das Stimmungsbild als neutral bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Auch hier wird eine neutrale Bewertung vorgenommen. Insgesamt erhält Tme Pharma daher eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende von Tme Pharma liegt diese bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (3,65 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 3,65 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "schlecht".

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Tme Pharma in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern eher neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als neutral eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tme Pharma bei 0,82 EUR liegt, während der Aktienkurs bei 0,276 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -66,34 Prozent und wird daher als "schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,24 EUR, was einen Abstand von +15 Prozent bedeutet und zu einer Bewertung als "gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "neutral" bewertet.