NOXXON Pharma Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Tme Pharma-Aktie wird in Bezug auf ihre Dividendenrendite mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft, da die Dividendenrendite 3,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite bezieht die Dividende auf den aktuellen Aktienkurs. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tme Pharma-Aktie von 0,2115 EUR um 81,77 Prozent unter dem GD200 (1,16 EUR) liegt, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch in Bezug auf den GD50 weist der Kurs mit 0,44 EUR einen Abstand von -51,93 Prozent auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 63,21 und zeigt somit keine Über- oder Unterkäufe an, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 69, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.