NOXXON Pharma Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Bei einer Dividende von 0 % im Vergleich zum durchschnittlichen Branchenwert von 3,65 % für Biotechnologieunternehmen wird die Ausschüttung von Tme Pharma als niedriger bewertet, was einer Differenz von 3,65 Prozentpunkten entspricht. Daher wird derzeit die Einstufung als "Schlecht" angesehen.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Tme Pharma. Die Stimmung ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Tme Pharma keine signifikanten Veränderungen festgestellt wurden, bewerten wir das Sentiment als "Neutral". Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Tme Pharma für dieses Kriterium ebenfalls die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tme Pharma derzeit bei 0,82 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,276 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -66,34 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,24 EUR, was einer Abweichung von +15 Prozent entspricht und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Tme Pharma in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge ergab, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Dividende, des Sentiments, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung eine Gesamteinstufung von "Neutral" für Tme Pharma.