NOXXON Pharma Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Tme Pharma-Aktie wird als neutral eingestuft. Analysten haben die Kommentare und Befunde in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass diese neutral waren. Ebenso haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Tme Pharma diskutiert. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tme Pharma-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,1 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs (0.2505 EUR) liegt daher deutlich darunter (Unterschied -77,23 Prozent). Auf Basis dieser Informationen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,33 EUR) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-24,09 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Tme Pharma-Aktie in der Summe ein "Schlecht"-Rating im Bereich der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass die Dividendenrendite bei 0 % liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,66 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI), dass die Tme Pharma-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 35,41, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 48,44 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.