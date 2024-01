NOW Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Now":

Die Aktie von Now wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,39 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,35 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Now in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,11 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 2305,14 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -2316,25 Prozent im Branchenvergleich für Now. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 1381,64 Prozent im letzten Jahr, wobei Now 1392,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Now-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI hat einen Wert von 100, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 39,54 liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Now.