NOW Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Aktienkurs des Unternehmens Now zeigt im Vergleich zur Industrie einen Rückgang von -11,11 Prozent, was mehr als 1393 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2305,3 Prozent, wobei Now mit 2316,41 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Now eine Auszahlung von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,95 % als niedrig zu bewerten ist. Die Differenz beträgt 16,95 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Now liegt bei 83,64 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen im Vergleich und bewertet das Wertpapier als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie von Now daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Now mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,39 bewertet, was 67 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (31,31). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.