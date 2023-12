NOW Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Aktienkurs von Now hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,11 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Now damit 157,97 Prozent unter dem Durchschnitt (146,86 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 238,78 Prozent. Now liegt aktuell 249,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und Buzz um Now hat in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung gezeigt. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Now für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Now eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, und es gab keine positiven Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Now daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Now führt bei einem Niveau von 24 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 35,43 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

