NOV Aktie: Ist es das gewesen?

Die Nov-Aktie wird derzeit positiv bewertet, da sie bei 20,76 USD gehandelt wird, was einem Abstand von +11,85 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 18,56 USD entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie gut ab, da sie sich um +6,13 Prozent darüber befindet. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment für Nov ist ebenfalls positiv, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. An 13 Tagen dominierte eine positive Stimmung, während an nur einem Tag negative Themen im Vordergrund standen. Auch aktuell zeigen sich die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der letzten Monate ergibt jedoch ein getrübtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich eingetrübt und die Diskussionen über das Unternehmen haben abgenommen, was zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine gute Dynamik des Aktienkurses für einen Zeitraum von 7 Tagen, während der RSI25 für 25 Tage eine neutrale Einstufung ergibt. Insgesamt führt dies zu einer positiven Gesamtbewertung der Nov-Aktie.