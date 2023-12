NOVOSENSE erhält die Auszeichnung Premium Quality Award für hochwertige Entwicklung vom VDE

Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 5. Dezember besuchte der VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik), eine international anerkannte Prüf- und Zertifizierungsorganisation, das Shanghaier Büro von NOVOSENSE und überreichte NOVOSENSE die Auszeichnung Premium Quality Award, der die herausragenden Leistungen von NOVOSENSE im Bereich Qualität über die Jahre hinweg voll und ganz bestätigt. Sheng Yun, Technischer Direktor von NOVOSENSE, und Wu Zhongxuan, Generaldirektor des VDE China, nahmen zusammen mit Vertretern beider Parteien an der Preisverleihung teil und tauschten sich eingehend über die zukünftige Zusammenarbeit aus.Als eines der ersten IC-Unternehmen in China, das die VDE-Zertifizierung beantragte, begann NOVOSENSE 2017 seine Zusammenarbeit mit dem VDE bei der Sicherheitszertifizierung von Produkten der Isolationsreihe. 2020 haben die Produkte der Isolationsserie von NOVOSENSE erfolgreich die VDE-Zertifizierung für verstärkte Isolation bestanden. Damit ist NOVOSENSE das erste IC-Unternehmen in China, das die VDE-Zertifizierung für verstärkte Isolation bestanden hat, was es dem Unternehmen ermöglicht, Kunden dabei zu helfen, die Zugangsnorm für die Isolationszertifizierung auf dem europäischen Markt leichter zu bestehen und somit die Produkte der Kunden besser zu unterstützen, um auf dem globalen Markt Fuß zu fassen. Bis heute hat NOVOSENSE 3 VDE-Zertifikate für fast 700 Produkte erhalten und nimmt damit eine führende Position in der Branche ein.Wu Zhongxuan, Generaldirektor des VDE China, bemerkte: „Chinas IC-Industrie hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung erlebt. Mit dem kontinuierlichen Fortschritt der Industrie und den Anforderungen an Umgestaltung und Modernisierung sowie Qualitäts- und Effizienzverbesserung in allen Lebensbereichen hat auch das Streben der Endkunden nach Chipqualität in Systemen ein neues Niveau erreicht. Wir sehen, dass NOVOSENSE einen konsequenten Fokus auf die Produktqualität setzt. Der VDE fühlt sich geehrt, NOVOSENSE bei der Sicherheitszertifizierung zu unterstützen und einem breiteren Kundenstamm dabei zu helfen, die relevanten Zertifizierungsanforderungen auf den globalen Märkten schnell zu erfüllen und die besten Marktfenster zu nutzen."Sheng Yun, Technischer Direktor NOVOSENSE, bemerkte: „Der VDE bietet NOVOSENSE professionelle Beratung und Referenzen im Bereich der Produktsicherheitszertifizierung, die es uns ermöglichen, uns bereits in der Produktdefinitionsphase an Weltklasse-Standards zu messen und unsere kontinuierliche Innovation auf Produktebene voranzutreiben. NOVOSENSE hält sich stets an die Qualitätspolitik ‚Robust und zuverlässig', und wir hoffen, unseren weltweiten Kunden mit Unterstützung der maßgeblichen VDE-Zertifizierung sichere, stabile, zuverlässige und qualitativ hochwertige IC-Produkte anbieten zu können und gemeinsam mit unseren Partnern eine weltweite Expansion von hoher Qualität zu erreichen."Informationen zum VDE: Der VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) blickt auf eine mehr als 130-jährige Geschichte zurück. Seit seiner Gründung steht der VDE an vorderster Front, wenn es darum geht, Normen zu setzen, die Sicherheit zu fördern und Innovationen in verwandten Bereichen voranzutreiben. Als international maßgebliche Prüf- und Zertifizierungsorganisation und Normsetzer hat der VDE das Ziel, die bereichsübergreifende Entwicklung der Elektrotechnik und der elektronischen Informationstechnik zu fördern, die technologische Entwicklung innovativer Anwendungen voranzutreiben, einen qualitativ hochwertigen technischen Austausch, Aus- und Weiterbildung, Normsetzung sowie professionelle Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen anzubieten und den sicheren und effizienten Einsatz von elektronischen und elektrischen Geräten sowie eine hohe Lebensqualität zu gewährleisten.Informationen zu NOVOSENSE: NOVOSENSE Microelectronics (NOVOSENSE, SSE Aktiencode 688052) ist ein äußerst robustes und zuverlässiges Unternehmen für analoge und Mixed-Signal-ICs. Seit seiner Gründung 2013 konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereiche Sensorik, Signalkette und Power Management und bietet umfassende Halbleiterprodukte und -lösungen an, die in den Märkten Automotive, Industrie, Informationskommunikation und Unterhaltungselektronik weit verbreitet sind.Mit der Mission „Sense and Drive the Future, Build a Green, Smart and Connected World with Semiconductors" hat sich das Unternehmen der Bereitstellung von Lösungen auf Chipebene verschrieben, um die digitale Welt mit der realen Welt zu verbinden. 