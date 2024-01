NOVONIX Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Novonix Ltd":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Novonix ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider und stellt einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie dar. Insbesondere positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Hingegen hat sich die Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher negativ bewertet.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Novonix-Aktie um -22,16 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer negativen Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Novonix-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Novonix-Aktie somit eine neutrale Bewertung gemäß dieser Analyse.