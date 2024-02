NOVONIX Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Novonix Ltd":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings hat sich in den letzten ein bis zwei Tagen das Gespräch der Anleger verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Novonix konzentriert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "neutral" im Anleger-Sentiment.

Die langfristige Betrachtung der Internetkommunikation liefert ebenfalls wichtige Einblicke in die Aktienbewertung. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigte Novonix interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlechte" Einstufung des Sentiments.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,82 AUD für die Novonix-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,8 AUD, was einer Abweichung von -2,44 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Zusätzlich wurde auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 0,64 AUD liegt, was einen Anstieg von +25 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs bedeutet. Somit ergibt sich auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "gute" Bewertung für die Aktie im Rahmen der Charttechnik. Insgesamt erhält Novonix für die einfache Charttechnik eine "gute" Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Novonix liegt derzeit bei 26, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "gute" Bewertung.